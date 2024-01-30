الجمهور الأردني يرفع سقف طموحاته في بطولة كأس آسيا

الوكيل الإخباري - أكدت الجماهير الأردنية في قطر أن الفوز الثمين على المنتخب العراقي، رفع سقف الطموحات والتفكير بالفوز بلقب بطولة كأس آسيا أو الوصول إلى الدور نصف النهائي على أقل تقدير.



وعاشت العاصمة القطرية الدوحة ليلة فرح أردنية أمس، بعد الفوز على المنتخب العراقي بنتيجة 3-2، والتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا.



وكان المنتخب الوطني قدم عرضا قويا في مباراة دراماتيكية أمام العراق بدور الستة عشر من البطولة الآسيوية المقامة حاليا في قطر، ليتقدم خطوة مهمة في المنافسة على اللقب القاري.



وبعد انتهاء المباراة، انطلقت احتفالات الأردنيين بعدة مناطق في قطر، خاصة في سوق واقف الذي شهد ازدحاما للجمهور الأردني الذي تغنى بهذا الإنجاز.

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