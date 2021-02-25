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الخميس، 25-02-2021 03:33 م

الجولة الأولى من الدرع ،، شذرات بعد أن شهدنا 4 انتصارات

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

انتهت الجولة الأولى من درع الاتحاد الأردني لكرة القدم بـ "4" انتصارات، وبدون أي تعادل، وبنتائج متوقعة في "3" مجموعات، بينما فجر الجليل المفاجأة بالمجموعة الرابعة وهزم السلط المستقر فنيا، وإليكم حصاد الجولة الأولى :



1/ النتائج : شهدت الجولة فوز الوحدات على سحاب بهدف نظيف، وتغلب الجليل على السلط بالنتيجة ذاتها، بينما فاز الجزيرة على شباب الأردن بنتيجة (3/1) والرمثا على البقعة بهدفين دون رد. 



2/ زريق والرقم "30" : شهدت مباراة الوحدات وسحاب الظهور الرسمي الأول للمحترف اللبناني أحمد زريق بالقميص الأخضر، حيث ارتدى الرقم الخاص بالنجم السوري السابق للفريق فهد اليوسف.



تشابه الأرقام والمراكز قاد الجماهير للمقارنة بين زريق واليوسف، وإن كان الانطباع الأولي للجماهير سلبيا، إلا أن اللاعب اللبناني يمتلك قدرات كبيرة وينتظر منه إظهارها بعد تحقيق الانسجام مع الفريق.



3/ غياب الفيصلي و"3" أندية أخرى: شهدت الجولة غياب أندية الفيصلي، الحسين إربد، شباب العقبة ومعان، وذلك وفقا لنظام البطولة الذي قسم الأندية على أربع مجموعات بواقع "3" فرق في كل مجموعة .



4/ ركلتي جزاء : شهدت الجولة ركلتي جزاء، وكانتا من نصيب فريق الجزيرة.



5/ أخضر جديد: لم تعتد الجماهير الأردنية على مشاهدة فريق باللون الأخضر "باستثناء الوحدات"، منذ هبوط اتحاد الرمثا واعتماد الأهلي على اللون الأبيض، إلا أن عودة الجليل لدوري المحترفين ستظهر أخضرا جديدا على الساحة، وستجبر الوحدات على تجهيز قمصان بديلة هذا الموسم عندما يرتحل الفريق لإربد .



6/ السلط يتحضر: ينتظر عشاق الكرة الأردنية من فريق السلط الظهور بصورة الموسم الجديد، أداء الفريق في مباراة الجليل لن يكون معيارا، وظهر جليا على اختيارات المدير الفني جمال أبو عابد، أنها للتجربة الفنية، خصوصا وأن الفريق يستعد للظهور الآسيوي الأول بتاريخه.



7/ الشباب يقدم الهدايا: كما يبدو فإن فريق شباب الأردن سيواصل تقديم الهدايا للكرة الأردنية، بتجهيز دفعة جديدة من النجوم الواعدة التي تثري المنتخب الوطني وحتى بقية الأندية، فالفريق يواصل الاعتماد على مدرسته الكروية الغنية بالمواهبة المميزة مجددا.



8/ البقعة عاد : رغم الخسارة من الرمثا، إلا أن الجماهير الأردنية أبدت سعادتها لعودة الـ "الحصان الأسود" لمكانه الطبيعي بين أندية المحترفين.



9/ سحاب ينال الإشادة: اشاد جميع المتابعون بفريق سحاب ومدربه اسلام ذيابات، بعد أن قارع لاعبوه الشباب فريق الوحدات المدجج بالنجوم وتمكنوا من مقارعته طوال فترة المباراة، قبل أن يخسروا بهدف بالوقت القاتل .



10/ معدل التهديف : شهدت الجولة تسجيل "10" أهداف بنسبة هدفين بالمباراة الواحدة، بينما كانت لمباراة الشباب والجزيرة النصيب الأكبر، حيث شهدت اهتزاز الشباك في "4" مناسبات.



11/ غياب نداي : لعب الوحدات مباراته بدون مهاجم صريح وذلك لغياب السنغالي عبد العزيز نداي (هداف الدوري في الموسم الماضي)، والذي تأخر حضوره للأردن لأسباب تتعلق بتجديد جواز السفر.



12/ ملعب واحد : ستقام جميع مباريات البطولة على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، المنجل بالعشب الصناعي، فيما اعترضت بعض الأندية على عدم استخدام الملاعب المزروعة بالعشب الطبيعي.

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المصدر : ملاعب


 




 

 


 

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