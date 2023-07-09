الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدرع تنطلق الاثنين

الوكيل الإخباري - تنطلق غدا الاثنين، منافسات الجولة العاشرة، وقبل الأخيرة من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم "درع المئوية"، التي تقام مبارياتها على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.



ويلتقي عند الساعة السادسة من مساء يوم غد فريقا معان وسحاب، فيما يلعب عند التاسعة والنصف مساء، فريقا الفيصلي وشباب الأردن.



وتتواصل المنافسات الثلاثاء، بلقاء السلط مع الجليل والوحدات مع شباب العقبة، قبل أن تختتم الجولة يوم الأربعاء بلقاء مغير السرحان مع الأهلي والحسين إربد مع الرمثا.



يشار إلى أن فريق الفيصلي ضمن الفوز بلقب الدرع.

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