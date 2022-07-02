الحسين إربد يبدأ المرحلة الجديدة بمواجهة السلط

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

يحل فريق الحسين إربد ضيفا على السلط في واحدة من أهم مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين، والتي ستقام عند الساعة السابعة من مساء اليوم السبت على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب .











ويسعى الحسين لاستعادة صدارة الترتيب ولو بصورة مؤقتة، علما أنه سيخوض المواجهة الأولى تحت القيادة الفنية الجديدة بعد تعيين السوري أيمن الحكيم مديرا فنيا خلفا للوطني أمجد أبو طعيمة .



بدوره يبحث السلط عن فوزه الثاني ببطولة الدوري، حيث لم يحقق الفريق إلا انتصار واحد وكان على الرمثا بالجولة الرابعة من دوري المحترفين، وكانت بهدف نظيف.





ويحل الحسين إربد بالمركز الثاني على سلم الترتيب بـ 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيصلي المتصدر، والذي سيواجه شباب العقبة مساء اليوم السبت، فيما يأتي السلط بالمركز العاشر بـ 6 نقطة، وبفارق الأهداف عن ثنائي مركزي الهبوط الجزيرة ومعان .

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المصدر : ملاعب