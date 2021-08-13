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الجمعة، 13-08-2021 05:35 م

الحسين إربد يهزم الشباب بثلاثية وينفرد بالمركز الخامس

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
حقق الحسين إربد فوزا كبيرا على شباب الأردن بنتيجة (3/1)، في المباراة التي جمعتهما على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الـ 13 من الدوري الأردني للمحترفين .اضافة اعلان


 

وتناوب على تسجيل أهداف الحسين الوافد الجديد البرازيلي أوتيمار بالدقيقة 25، ولؤي عمران بالدقيقة 45، فيما أضاف العائد للأردن بعد تجربة احترافية في البحرين ياسر الرواشدة الهدف الثالث للحسين بالدقيقة 47من عمر الشوط الثاني، أما هدف الشباب الوحيد فقد جاء عن طريق وسيم واصف بالوقت القاتل .

وهذا الفوز هو الثاني للحسين إربد بمرحلة الإياب، حيث تغلب بالجولة الإفتتاحية على معان بهدف نظيف سجله مصطفى كمال، فيما لم يحقق شباب الأردن أي انتصار منذ الجولة الثامنة من الدوري.

وبهذه النتيجة رفع الحسين إربد رصيده للنقطة 23 بالمركز الخامس، فيما بقي الشباب سادسا بـ 18 نقطة .


 




 

 


 

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