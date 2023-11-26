الحسين إربد يواصل صدارة الدوري بالعلامة الكاملة

الوكيل الإخباري - تفوق فريق الحسين إربد على نظيره الجليل بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما السبت على ستاد الحسن بإربد ضمن منافسات الأسبوع الثامن لدوري المحترفين بكرة القدم.



وسجل هدف الفوز لفريق الحسين إربد محترفه النيجيري عبدالجليل أجاغون في الدقيقة 32.



وواصل الحسين إربد صدارته لدوري المحترفين بعد أن رفع رصيده إلى 21 نقطة بفوز سابع في سبع مباريات لعبها الفريق حتى اليوم ، بينما تجمد رصيد الجليل عند 7 نقاط في المركز التاسع.

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