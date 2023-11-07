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الثلاثاء، 07-11-2023 03:59 م

الخليفي: لم أشاهد بيان الريال.. والدوري السعودي لا يهددنا

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الوكيل الإخباري - أصر ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، على أن فريقه سيلعب ضد 12 لاعبا عندما يواجه ميلان، اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو، في رابع جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.


وقال الخليفي في حواره مع صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت "أشعر بخيبة أمل لعدم حضور لقاء الليلة، حاولت إقناع الطبيب بالتواجد، لكن لا يمكن القيام بذلك".

وتابع "ليس من السهل الابتعاد عن لاعبي فريقي، وأنا على اتصال دائم بالمدرب والمدير الرياضي".

وسيغيب ناصر الخليفي عن مساندة فريقه الفرنسي من المدرجات، بالنظر إلى خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

وأضاف "يتمتع سان سيرو بتاريخ وأجواء مذهلة، إنها قلعة تلعب فيها ضد 12 لاعبا، أنا أحب ميلانو، وغالبا ما آتي إلى هنا للعمل والترفيه، سأشاهد المباراة على التلفاز".

ونوه "ميلان وإنتر عضوان مهمان في رابطة الأندية الأوروبية مثل العديد من أندية إيطاليا، بما في ذلك باليرمو الذي انضم لمؤسسة تضم 500 فريق، ونعمل بشكل وثيق مع اليويفا لتطوير كرة القدم".

وأردف "الدوري السعودي لا يشكل تهديدا علينا، فنحن نركز على معاييرنا، والاتحاد الأوروبي يتمتع بأفضل المسابقات والأندية واللاعبين، وأغنى تاريخ وأكبر جمهور من المشجعين في العالم، وهذه مقومات النجاح".

وسئل ناصر الخليفي حول مدى إمكانية تجديد عقد مبابي، خاصة بعدما أعلن ريال مدريد في بيان رسمي، أنهم لم يبدأوا المفاوضات مع اللاعب.

وعن ذلك، علق "لم أشاهد بيانهم، نحن جميعا نركز على أنفسنا فقط، ومبابي يواصل هز الشباك، وبالتالي أكرر كيليان الأفضل في العالم".

وعما إذا كان هناك ثورة تحدث في باريس، رد الخليفي "أكثر من مجرد ثورة، بل تطور من أجل بلوغ القمة، ونبحث دائما عن التحسن والنمو، ويتم بناء المشروع بخطة وليس على أساس مسابقيتن".

وأتم "لدينا فلسفة جديدة طويلة المدى على المستوى الجماعي وليس الأفراد، اليوم أحب مشاهدة باريس وأعتقد أن جماهيرنا أيضًا تشعر بذلك".

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