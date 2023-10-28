الدوري السعودي.. الهلال يحسم الكلاسيكو أمام الأهلي

الوكيل الإخباري - تمكن الهلال من تخطي ضيفه وغريمه الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي، عقب الفوز عليه بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.



وافتتح التسجيل للهلال الدولي الصربي المخضرم سيرجي سافيتش في الثانية 56.



قبل أن يضيف مواطنه ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 37.



وقلص الأهلي النتيجة بواسطة نجمه الفرنسي ماكسيمان في الدقيقة 58، وبعدها أكمل "الزعيم" ثلاثيته بواسطة النيران الصديقة من الأهلي في الدقيقة 84.



وعادت مواجهة الكلاسيكو بين أزرق العاصمة وأخضر الغربية، في دوري المحترفين مجدداً بعد 588 يوماً، بعدما غاب الأهلي عن النسخة الماضية من دوري روشن، عقب هبوطه إلى الدرجة الأدنى التي قضى فيها موسماً واحداً.



وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة في المركز الخامس.



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