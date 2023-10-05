الرباط تحتضن الإعلان الرسمي عن منظمي مونديال 2030

الوكيل الإخباري - تستعد العاصمة المغربية الرباط، لاستضافة حدث مهم يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.



وسيتم في ذلك اليوم الإعلان رسميا عن تنظيم المغرب وإسبانيا والبرتغال لمونديال 2030.



كما تستضيف الرباط في ذات اليوم اجتماعات بين الأطراف الثلاثة مع مسؤولين من الفيفا، من أجل بدء عملية المشاورات لتنظيم مباريات كأس العالم.



ومعلوم أن الفيفا آثر أن يحتفي بالذكرى المئوية لتنظيم كأس العالم، بإجراء 3 مباريات بأوروجواي وباراجواي والأرجنتين، بينما ستحتضن المغرب وإسبانيا والبرتغال باقي المباريات.



وكان الإعلان عن تنظيم كأس العالم بالمغرب مع إسبانيا والبرتغال، قد خلف سعادة محلية كبيرة، حيث سيكون المغرب ثاني بلد عربي يحظى بهذا الشرف بعد قطر، التي نظمت النسخة الأخيرة.

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