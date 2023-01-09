الإثنين 09-01-2023
الوكيل الاخباري

دورة لأصدقاء الشرطة في مركز شابات عبين عبلين بعجلون

جمعية لغة الضاد تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

نقابة الصحفيين تنعى الزميل جواد مرقة

جلسة تعريفية في الكرك حول جائزة الحسين للعمل التطوعي

أرقام سيارات مميزة للبيع بالمزاد العلني

الجامعة الهاشمية توقع 5 مذكرات تفاهم مع جامعات عراقية

الملك يؤكد أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون بين الأردن والولايات المتحدة

الكرملين يدين أعمال الشغب في البرازيل ويؤكد دعمه للرئيس دا سيلفا

الملك في دارة الراحل عبدالسلام المجالي

الخارجية الروسية تعلق على الأحداث في البرازيل

الإثنين، 09-01-2023 04:00 م

الركراكي يكشف.. ماذا قال له حكيمي قبل مواجهة مبابي؟

12023995359716236626 (1)


الوكيل الإخباري - كشف وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن حديثه مع نجمه أشرف حكيمي، قبل مواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وقال الركراكي، اليوم الأحد، خلال استضافته من قبل قناة "كانال بلس" الفرنسية: "حكيمي وكيليان مبابي أكثر من مجرد أصدقاء، إنهما بمثابة شقيقين".

وأضاف: "قلت لأشرف أنت ستلعب ضد صديقك في كأس العالم، ورد علي قائلا: (لا مجال للصداقة أثناء المباراة).. لقد كانت منافسة عظيمة بينهما".

وتفوقت فرنسا على المغرب (2-0)، قبل أن ينهى أسود الأطلس مشوارهم في المونديال باحتلال المركز الرابع.

وعن ذلك، قال الركراكي: "شعرنا بالندم والحسرة بعد الخسارة أمام فرنسا.. لم نكن بعيدين عن التأهل للنهائي وتحقيق إنجاز كبير، لكن هذا أمر واقع في المنافسات القوية.. كما أننا عانينا من مشاكل بدنية في قبل النهائي".

وبخصوص تجديد عقد ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، حتى يوليو/تموز 2026، أجاب بأنه يستحق البقاء في منصبه.

وتابع المدرب المغربي: "بالنظر للنتائج التي حصدها منتخب فرنسا، فلا أعتقد أن هناك مدربًا آخر حقق ما حققه ديشامب.. لا مجال للمقارنة".

اضافة اعلان

 

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120239144245581952087

الفيصلي ينهي المطالب المالية للناطور وأبو جعفر

120239124156358117626

رونالدو قد يخوض مباراته الأولى بقميص النصر ضد باريس سان جيرمان

120239112521601259040

رد فعل مفاجئ من زيدان على تجديد عقد ديشامب

12023911228718547548

جمهور تشيلسي ينقلب على بوتر

120239103737241529061

لاعب برشلونة مهدد بالإيقاف 12 مباراة

12023911112710965526

خليجي 25.. موعد مواجهة السعودية والعراق اليوم والقنوات الناقلة لها

أخبار متعلقة
12202222102036495357821

أنباء سيئة عن الحالة الصحية لبيليه

1220222293110800492928

تحديد موعد أول ظهور رسمي لمبابي بعد خسارة المونديال

1220222115436780101046 (2)

رونالدو يفجر غضب مدرب سبورتنج

12202221125228257207458

مفاجأة قوية من مبابي بعد خسارة كأس العالم

1220222193837263549029

بالفيديو.. رقصة خاصة بين حكيمي ووالدته في احتفالات الرباط

1220222191526638716138

نجما المغرب يتبرعان بمكافأة المونديال