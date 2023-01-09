الركراكي يكشف.. ماذا قال له حكيمي قبل مواجهة مبابي؟

الوكيل الإخباري - كشف وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن حديثه مع نجمه أشرف حكيمي، قبل مواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022.



وقال الركراكي، اليوم الأحد، خلال استضافته من قبل قناة "كانال بلس" الفرنسية: "حكيمي وكيليان مبابي أكثر من مجرد أصدقاء، إنهما بمثابة شقيقين".



وأضاف: "قلت لأشرف أنت ستلعب ضد صديقك في كأس العالم، ورد علي قائلا: (لا مجال للصداقة أثناء المباراة).. لقد كانت منافسة عظيمة بينهما".



وتفوقت فرنسا على المغرب (2-0)، قبل أن ينهى أسود الأطلس مشوارهم في المونديال باحتلال المركز الرابع.



وعن ذلك، قال الركراكي: "شعرنا بالندم والحسرة بعد الخسارة أمام فرنسا.. لم نكن بعيدين عن التأهل للنهائي وتحقيق إنجاز كبير، لكن هذا أمر واقع في المنافسات القوية.. كما أننا عانينا من مشاكل بدنية في قبل النهائي".



وبخصوص تجديد عقد ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، حتى يوليو/تموز 2026، أجاب بأنه يستحق البقاء في منصبه.



وتابع المدرب المغربي: "بالنظر للنتائج التي حصدها منتخب فرنسا، فلا أعتقد أن هناك مدربًا آخر حقق ما حققه ديشامب.. لا مجال للمقارنة".

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