الرمثا يطالب بتطبيق (الفار) أو اللجوء للفيفا

الوكيل الإخباري - عبر رئيس نادي الرمثا خالد سمارة، عن امتعاضه من الاخطاء التحكيمية التي يتعرض لها فريقه في بطولات كرة القدم المختلفة، مؤكدا أن هذه الاخطاء تؤكد وجوب الاستعانة بتقنية الفيديو "الفار"، مبديا دهشته من عدم تطبيق هذه التقنية في ملاعبنا حتى الآن.



حديث سمارة ، جاء على خلفية عدم احتساب هدف للرمثا في مرمى الوحدات، معتبرا أن المباراة حملت اخطاء ظلمت الرمثا وفقا ليومية الغد .



وأضاف: لن نتقدم بشكوى رسمية ضد التحكيم، لقناعتنا بعدم وجود فائدة من هذه الخطوة، وهو الأمر الذي يدفعنا للتفكير بخطوات تصعيدية في حال استمرت مثل هذه الاخطاء.



وقال سمارة: على اتحاد كرة القدم أن يغلق ابوابه في حال لم يستطع تطبيق تقنية "الفار"، التي تعتبر عنصرا مهما لإنجاح المنافسات، فالكثير من الأندية وخاصة الرمثا، تنحت في الصخر لتأمين رواتب للاعبيها ومدربيها، في اطار التحضير والاستعداد، لتأتي اخطاء تحكيمية تضيع هذا الجهد.



وأكد سمارة أن الرمثا يتعرض سنويا للظلم التحكيمي، ولكن في المرات القادمة سنلجأ إلى الاتحاد الدولي في حال استمرت مثل هذه الاخطاء.

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