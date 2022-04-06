الرمثا يهزم الفيصلي بثنائية ويتوج بكـأس السوبر - صور

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا- - تصوير : نادر ابو حيةحقق الرمثا لقب بطولة كأس السوبر بفوزه على الفيصلي بهدفين دون رد بالمباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في سهرة رمضانية احتضنها ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب، وبحضور جماهيري جيد في أولى المبارايات التي تشهد السماح بعودة الجماهير بنسبة 100% لمدرجات كرة القدم في الأردن منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" في العالم .وسجل هدفي الرمثا مدافعه السنغالي كوليبالي بالدقيقة14، وقائده حمزة الدردور بالدقيقة 64، ورغم محاولات الفيصلي طوال المباراة إلا أن مهاجميه فقدوا التوفيق باللمسة الأخيرة، ليضم الرمثا لقب كأس السوبر إلى جانب لقب الدوري التاريخي ا الذي تحقق بعد غياب 42 عام وقاده لخوض هذه المباراة .وهذا اللقب هو الثالث بتاريخ الرمثا ببطولة كأس السوبر " كأس الكؤوس سابقا " والأول منذ ما يزيد عن 32 عام لغزلان الشمال .وكان الفريقان قد خاضا مبارتين قبل هذه المواجهة في الموسم الحالي، حيث فاز الفيصلي بنهائي بطولة درع الاتحاد الأردني لكرة القدم بهدف نظيف، وعاد ليفوز بدور المجموعات ببطولة القدس والكرامة بنتيجة 2/0، علما أنهما سيلتقيان بجولة افتتاح دوري المحترفين الأسبوع المقبل على ستاد الحسن بمدينة إربد .