الروبوت يعود بخماسية

الوكيل الإخباري - أكد مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند، أنه يشعر أخيراً بأنه بحالة جيدة، بعد التغلب على المشكلات البدنية التي مر بها خلال الشهرين الماضيين، وتسجيله خمسة أهداف في مرمى لوتون تاون الثلاثاء.



وساعد المهاجم الشاب، السيتي في التأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد، بعد تجاوز عقبة لوتون تاون بنتيجة 6-2.



وقال هالاند عبر شبكة آي تي في البريطانية: "أنجزنا الخطة، وأكملناها على أكمل وجه. لعبنا جميعاً بشكل جيد".



وأضاف عن حالته البدنية بعد تعافيه من إصابة في القدم أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين تقريباً: "أشعر أخيراً أنني بحالة جيدة. أترقب لحظات مثيرة في المستقبل، نحن مستعدون للانقضاض".



وسجل النرويجي 27 هدفاً هذا الموسم، 17 منها في الدوري الإنجليزي، وخمسة في كأس الاتحاد الإنجليزي وخمسة في دوري أبطال أوروبا.



وتلقى هالاند أربع تمريرات حاسمة من لاعب آخر عانى من مشكلات بدنية هذا الموسم، كيفن دي بروين.



وعن كيفين، قال النرويجي:"عليك فقط أن ترى المباراة التي لعبها، إنه لاعب مذهل".

اضافة اعلان

ملاعب