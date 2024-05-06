الروسي روبليف بطلا لدورة مدريد على حساب أوجيه الياسيم

الوكيل الإخباري - أحرز الروسي أندريه روبليف لقب بطل دورة مدريد للماسترز للألف نقطة في التنس بفوزه على الكندي فيليكس أوجيه الياسيم 4-6 7-5 و7-5 الأحد في المباراة النهائية.



وبدأ اوجيه الياسيم المباراة بقوة وكسر إرسال منافسه الروسي في الشوط الأول ثم تقدم 4-1 قبل أن يستعيد روبليف توازنه ويدرك التعادل 4-4، لكن الكلمة الأخيرة في المجموعة الأولى كانت للكندي.



وظل التعادل قائما بين اللاعبين في المجموعة الثانية حتى الشوط الثاني عشر الذي فاز به روبليف كاسرا إرسال منافسه ومعادلا النتيجة.



وتكرر السيناريو في المجموعة الثالثة الحاسمة حيث كان التعادل سيد الموقف حتى الشوط الثاني عشر الذي ابتسم لروبليف مجددا ليفوز بالمباراة.



وخاض روبليف المصنف ثامنا عالميا غمار دورة مدريد على وقع أربع هزائم تواليا، لكنه قدم أداء لافتا في العاصمة الإسبانية ما أوصله إلى النهائي ليحرز لقبه الثاني في دورات الماسترز، بعد أول العام الماضي في مونتي كارلو.



وقال روبليف "أعتقد بأنها كانت مباراة مدهشة، يستحق فيليكس بالنسبة ذاتها الفوز اليوم، ولقد خضنا معركة رائعة. رياضتنا هكذا، لا يمكن لكلانا أن يفوز".



وتابع "أعتقد أن الأمر الأهم هو أن الجمهور استمتع بالمباراة".

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