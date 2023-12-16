السبت 16-12-2023
الوكيل الاخباري
 

بالفيديو.. هذا ما توعد به السنوار محقق الشاباك الإسرائيلي قبل أعوام

تصريحات جديدة من الفدرالي الأميركي حول أسعار الفائدة

اتحاد اذاعات العربية يدين اغتيال الصحفي سامر أبو دقة

الاحتلال يعترف بعدد قتلاه في معارك الشجاعية

بوفاة أمير الكويت .. قطر تعلن الحداد لـ 3 ايام وتنكيس الأعلام

الشيخ نواف الصباح.. تعرف على مسيرة أمير الكويت الراحل

مشاري راشد العفاسي ينعى أمير دولة الكويت

جيش الاحتلال: إصابتان بانفجار مسيّرة تسللت من لبنان

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

التلفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث القرآن ويعلن عن بيان قريب للديوان الأميري

عاجل

الاحتلال يعترف بمقتل 20 جنديا في الشجاعية

السبت، 16-12-2023 12:57 م

الريال وبرشلونة يجهزان خطة بديلة للرد على "حرب" باريس

1220231611457261975638


الوكيل الإخباري - يُجهز باريس سان جيرمان، خطته لمحاربة برشلونة وريال مدريد، في خطتهما الانفصالية عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويسعى برشلونة وريال مدريد لتنظيم بطولة السوبرليج، بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي "يويفا"، والاتحاد الدولي "فيفا"، بمشاركة أكبر الأندية الأوروبية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيصدر الحكم النهائي من المحكمة الأوروبية العليا في مدى أحقية عملاقي إسبانيا في تنظيم البطولة، يوم الخميس المقبل.

وأشارت إلى أن ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، يعمل الآن على جمع التوقيعات من الأندية الكبرى، وإقناعها بعدم المشاركة في السوبرليج، إذا جاء الحكم القضائي في صالح ريال مدريد، وبرشلونة.

وأوضحت أن الريال وبرشلونة يستعدان لهذه الخطة بالاعتماد في تنظيم البطولة على أندية أوروبية ذات سمعة وتاريخ جيد، لكنها ليست في أفضل حالتها بالوقت الحالي، مثل آيندهوفن، وفينورد، وأندية البرتغال، وريد ستار، وأندرلخت.

وذكرت أن مستوى هذه الأندية سيتحسن بفضل الدفعة الاقتصادية الكبرى التي سيحصلون عليها بمجرد المشاركة في النسخة الأولى من السوبرليج.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220231610580581465954

ليفاندوفسكي يتحدى عقدته

12202316103920666172517

أليجري يشيد بالتحكيم رغم تعثر يوفنتوس

12202316102315587998661

الهلال يضرب الوحدة.. ويعزز صدارته للدوري السعودي

1220231695219421815175

تشيلسي يستعد لطرد 3 لاعبين

1220231694043580673368

الشناوي يكشف سر تصديه لركلة جزاء بنزيما

1220231693257353825768

الأهلي المصري يقهر اتحاد جدة في عقر داره ويصعد لنصف نهائي مونديال الأندية

أخبار متعلقة
1220231610580581465954

ليفاندوفسكي يتحدى عقدته

12202312163225892362508 (1)

تحديد منافسي الريال وبرشلونة في كأس إسبانيا

1120232885655798327983

نجم ليفركوزن يفضل بايرن على برشلونة والريال

11202323161336410031106

برشلونة في مأزق بسبب تير شتيغن

1120232385430839500634

نجل مدافع برشلونة السابق يعرض خدماته على ريال مدريد

1120231692325375421728

مثل كروي.. لويس إنريكي لسانك حصانك