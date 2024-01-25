الريال يتطلع لصدارة مؤقتة.. وجيرونا يسعى لمواصلة الحلم

الوكيل الإخباري - يسعى جيرونا للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني، عندما يواجه سيلتا فيجو يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.



وسيكون أمام جيرونا مهمة صعبة للحفاظ على قمة جدول الترتيب، التي يحتلها برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد، لاسيما أن سيلتا فيجو يرغب في تحقيق الفوز أيضًا لتحسين أوضاعه في جدول الترتيب حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.



ومازال الفريق يقدم عروضا جيدة هذا الموسم حيث خسر في مباراة واحدة في الـ21 مباراة التي خاضها بالدوري هذا الموسم، علما بأنه حقق 16 انتصارا و4 تعادلات.



لكن أداءه تراجع في الفترة الأخيرة حيث تعادل في مباراتين في آخر 4 مباريات بالدوري بالإضافة لخسارته أمام ريال مايوركا 2 / 3 في دور الثمانية بكأس إسبانيا.



وسيسعى الفريق بكل قوته للفوز بهذه المباراة لتعويض جماهيره عن الخسارة التي تعرض لها أمام ريال مايوركا، ومن أجل الاستمرار في صدارة جدول الترتيب والبقاء في المنافسة على لقب الدوري.



وفي بقية المباريات التي تقام يوم الأحد أيضا يلتقي قادش مع أتلتيك بلباو، وإشبيلية مع أوساسونا، وأتلتيكو مدريد مع فالنسيا.



يأتي هذا في الوقت الذي سيكون فيه ريال مدريد على موعد مع اعتلاء صدارة جدول الترتيب ولو بشكل مؤقت، حال فوزه على مضيفه لاس بالماس بعد غد السبت.



وستكون الفرصة متاحة للريال لاعتلاء قمة الترتيب نظرا لفارق الإمكانات بينه وبين لاس بالماس بالإضافة إلى أن الريال لم يخسر أمام لاس بالماس في آخر 8 مواجهات جمعتهما حيث حقق الريال الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراتين.



ولن يكون لاس بالماس صيدا سهلا للريال وسيسعى بكل قوته هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري، والاقتراب خطوة من المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.



ويقدم لاس بالماس عروضا لا بأس بها هذا الموسم جعلته يحتل المركز الثامن برصيد 31 نقطة.



وفي ذات اليوم، يسعى برشلونة لمصالحة جماهيره بعد الخسارة القاسية 2 / 4 أمام أتلتيك بيلباو بالأمس في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا، عندما يواجه فياريال.



ويحقق برشلونة حاليا نتائج متذبذبة في الموسم الحالي وهو ما جعل الفريق يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، لكن في المباريات الأخيرة بالدوري تمكن برشلونة من تحقيق 3 انتصارات متتالية وسيسعى لزيادة هذه السلسلة.



في المقابل يدخل فياريال المباراة بحثا عن الفوز من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط أمام المراكز المهددة بالهبوط.



وفي بقية المباريات التي تقام بعد غد يلتقي ريال سوسيداد مع رايو فاييكانو وريال مايوركا مع ريال بيتيس.



وتفتتح مباريات هذه الجولة غدا الجمعة عندما يلتقي ألميريا مع ديبورتيفو ألافيس، فيما تختتم منافسات هذه الجولة يوم الإثنين المقبل، عندما يلتقي خيتافي مع غرناطة.

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