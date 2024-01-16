الريال يرفض التفاوض مع مبابي.. ويطالبه بضمانات

الوكيل الإخباري - يواصل نادي ريال مدريد سعيه للحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الصيف المقبل.



وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، لكن من حقه التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ، بدءًا من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.



وذكرت العديد من التقارير بأن ريال مدريد قدم عرضا لمبابي بشأن الانتقال إلى "سانتياجو برنابيو" مجانا، ومنحه مهلة للرد حتى 15 من الشهر الجاري.



لكن مبابي فضل أن يمنح نفسه وقتا أكبر لحسم مستقبله، ولم يلتزم بشرط ريال مدريد.



ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، نفت عدة مصادر داخل ريال مدريد أن تكون إدارة النادي قد حددت هذه المهلة من الأساس.



وأشارت إلى أن مبابي يعرف بالفعل الشروط الاقتصادية للعقد الذي سيحصل عليه في ريال مدريد، كما أن الميرنجي ليس لديه نية لإجراء مفاوضات حولها.



ويعتقد مسؤولو ريال مدريد أنه يجب فقط على مبابي أن يتخذ قراره النهائي، وإذا جاء رده بالإيجاب، سيطلب الميرنجي من المهاجم الفرنسي التوقيع على ضمانات مكتوبة لالتزامه بهذا الاتفاق.



وأوضحت أن قادة ريال مدريد أبلغوا مبابي وممثليه بأنهم يرغبون في أن يتم حسم قراره سريعًا.



ويرى مسؤولو ريال مدريد أن مبابي أقرب إلى الرحيل عن باريس، ويتوقعون أن يأتي رده بين فبراير/شباط ومارس/آذار المقبلين.

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