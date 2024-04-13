الزمالك يعلن جاهزية شيكابالا لمواجهة الأهلي

الوكيل الإخباري - أعلن نادي الزمالك عن جاهزية الثنائي شيكابالا ومصطفى شلبي، لمواجهة الأهلي المقرر لها الإثنين المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ10 ببطولة الدوري المصري.

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وذكر المركز الإعلامي للزمالك أن شيكابالا تعافي من الإصابة وشارك في المران بعد أن تغيب عن مباراتي فيوتشر بدور الـ 8 لبطولة الكونفيدرالية، ومواجهة الإتحاد السكندري بالدوري المصري.



وقال: "أن مصطفي شلبي شارك هو الآخر في التدريبات الجماعية، بعد أن تغيب عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الاتحاد السكندري بسبب إصابته بكدمة في الضلوع، وخاض اللاعب برنامج تأهيلي في الفترة الماضية، قبل أن ينتظم في مران اليوم بصورة طبيعية.



وأضاف: "أن حارس المرمى، محمد صبحي، واصل برنامجه التأهيلي من إصابته بتمزق في العضلة الضامة، وخاض صبحي تدريبات الجري الخفيف حول الملعب في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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