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السبت، 17-12-2022 01:15 م

السد ينافس نادي النصر على كريستيانو رونالدو

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يملك عرضين رسميين حاليا أحدهما من النصر السعودي والآخر من السد القطري، وذلك بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

وعاد كريستيانو رونالدو للتدرب في المدينة الرياضية لناديه السابق ريال مدريد بعدما أصبح متاحا مجانا، حيث تدرب بمفرده على ملعب فالديبيباس في انتظار حل لمستقبله.

وغادر كريستيانو قطر دون تحقيق حلمه بالفوز بكأس العالم بالدموع ليبدأ في التفكير بمستقبله، خاصة أن أندية أوروبا الكبرى لا تريده، لكن ريال مدريد سمح له بالتدرب في منشآته.

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وفي الوقت الحالي، لا يوجد فريق من دوري أبطال أوروبا مهتم بضمه، ويبدو أن وجهته التالية ستكون في الشرق الأوسط.


وكانت رغبة رونالدو البالغ من العمر 37 عاما الاستمرار في أوروبا مع فريق يشارك في دوري الأبطال، وذلك بعد إعلان رغبته بالرحيل عن مانشستر يونايتد نظرا لمشاركته في الدوري الأوروبي.

وأبدى بروسيا دورتموند ونابولي وتشيلسي اهتمامًا بالهداف التاريخي لريال مدريد، وراهن النادي الألماني على شباب سيباستيان هالير واستبعد رونالدو.

وكانت عملية نابولي معقدة للغاية منذ البداية، وكانوا بحاجة إلى إفساح المجال لبيع فيكتور أوسيمين قبل التعاقد مع رونالدو، لكن في النهاية تعاقد النادي مع جيوفاني سيميوني.

وكان النادي اللندني قريبا من كريستيانو، لكن مديره الفني السابق توماس توخيل رفض الفكرة حينها. وقد أثبت الوقت أن الأندية الثلاثة على حق، وخاصة نابولي الذي تصدر مجموعته في دوري الأبطال وفي الدوري الإيطالي مع خسارة واحدة فقط في الموسم حتى الآن.

وفي الوقت الحالي، لدى كريستيانو عرضان رسميا فقط على الطاولة، من قطر والسعودية.


وكان النصر أول فريق يقدم عرضًا لكريستيانو، حيث عرض "العالمي" 225 مليون يورو لمدة ثلاثة مواسم على المهاجم البرتغالي، في اتفاق بدا أنه محسوم، لكن رونالدو نفسه نفى صحة هذه المفاوضات خلال كأس العالم.


والآن، وصل عرض جديد من السد القطري الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع رونالدو لينضم إلى لاعبين بارزين آخرين مثل أندريه أيو وسانتي كازورلا.


وعلى الرغم من أن هدف رونالدو الاستمرار على أعلى مستوى، فإنه لا يبدو أن الأندية الأوروبية مستعدة للمخاطرة بتوازن غرفة الملابس في منتصف الموسم، خاصة أن الأداء الذي قدمه رونالدو مع يونايتد ومشاركته كبديل في الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك مع المنتخب البرتغالي لا يكفي لتلبية متطلباته المالية وراتبه.

ضربة للبرتغال

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن قبول كريستيانو رونالدو العرض الكبير من النصر قد يضعه في مواجهة مع بلده البرتغال الذي يرغب في تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا وأوكرانيا.

وبحسب الصحيفة فإن عرض النصر لرونالدو يتضمن أن يصبح أيضا وجها دعائيا لكرة القدم السعودية ومن بينها ترشيح السعودية لتنظيم كأس العالم 2030.

واقترحت البرتغال وإسبانيا وأوكرانيا ملفا مشتركا لتنظيم كأس العالم 2030، وهناك أيضا ملف سعودي مشترك مع مصر واليونان، وملف مشترك لدول أمريكا الجنوبية تقوده الأوروغواي والأرجنتين.

ولتعقيد الأمور أكثر فإن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنافس التقليدي لكريستيانو رونالدو، وقع عقدا دعائيا للسياحة في السعودية، لكن العقد لا يتضمن دعم الترشيح السعودي في ظل رغبة الأرجنتين بتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 بملف مشترك.

 

 

ملاعب 

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