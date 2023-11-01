السعودية جاهزة لتنظيم مونديال 2034 صيفا أو شتاء

الوكيل الإخباري - ستكون السعودية "جاهزة" لكل الاحتمالات بشأن توقيت استضافة مونديال 2034 سواء كان التنظيم في الصيف أو في الشتاء، حسب رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل بحديث لوكالة "فرانس برس".



وبعد ساعات من إعلان الاتحاد الدولي "فيفا" الثلاثاء أن السعودية باتت المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم لنسخة عام 2034، قال المسحل: "طبعا نحن جاهزون لكافة الاحتمالات، واليوم هناك تقنيات كثيرة وجديدة تساعدك في التبريد أو إضافة المكيفات في الملاعب".



وتابع المسحل (49 عاما): "هناك مدن عديدة في المملكة تتمتع بأجواء رائعة جدا في الصيف، لكننا سنكون جاهزين لكافة الاحتمالات".



وكما باقي دول الخليج، تشهد معظم مدن السعودية، ومنها العاصمة الرياض، حرا شديدا في الصيف، إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و50 درجة مئوية، لكن بعض مدن المملكة تتمتع بطقس معتدل صيفا، مثل أبها والطائف والباحة التي استضافت بطولة الأندية العربية لكرة القدم الصيف الماضي.



وفي وقت سابق من العام الحالي، تأكدت استضافة السعودية لبطولة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، كما فازت العام الماضي بحقوق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029.



يذكر أن قطر كانت أول دولة عربية تستضيف نهائيات المسابقة الأعرق في العالم 2022، فيما تم اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، لتكون السعودية ثالث دولة عربية تحظى بشرف استضافة الحدث العالمي.

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