السنغال تقابل غينيا لتحقيق العلامة الكاملة بأمم أفريقيا

الوكيل الإخباري - يواجه منتخب السنغال، حامل لقب بطولة كأس أمم أفريقيا، اختباراً جديداً عندما يواجه غينيا، على ملعب "شارليس كونان باني" فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بالجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا بكوت ديفوار.



وسيكون أمام منتخب غينيا مهمة ليست بالسهلة لضمان الصعود لدور الـ16 بدون الدخول في حسابات التأهل من المركز الثالث، حيث يكفي المنتخب الغيني التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل في المركز الثاني، خاصة أنه جمع أربع نقاط وحال تعادله سيتأهل رسميا لدور الـ16.



ولن تكون مهمة المنتخب الغيني سهلة لاسيما أن المنتخب السنغالي سيسعى هو الآخر للفوز بالمباراة لضمان التأهل كأول المجموعة لمواجهة منافس أسهل في دور الـ16، ومن المقرر أن يلتقي متصدر هذه المجموعة في دور الـ16 مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة.



ورغم تأهل المنتخب السنغالي رسميا لدور الـ16 بعدما حقق الفوز في أول مباراتين على جامبيا بثلاثية نظيفة وعلى الكاميرون 3-1، يسعى حامل اللقب لحصد العلامة الكاملة في دور المجموعات، للتأكيد على أنه لن يتخلى عن لقبه بسهولة.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- منتخب السنغال: 6 نقاط

2 - منتخب غينيا: 4 نقاط

3 - منتخب الكاميرون: نقطة واحدة

4- منتخب جامبيا: بدون رصيد من النقاط

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