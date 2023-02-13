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الإثنين، 13-02-2023 02:29 م

الشباب السعودي يقترب من التوقيع مع مهاجم عالمي

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب صفقة عالمية جديدة من اللعب في الدوري السعودي للمحترفين، من بوابة نادي الشباب، خلال الميركاتو الصيفي المقبل. 

وفقا لصحيفة "الشبابية"، مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، دخل في مفاوضات متقدمة مع المهاجم الإسباني دييجو كوستا. 

وتسعى إدارة البلطان، للتوقيع مع رأس الحربة العالمي دييجو كوستا، للانضمام لليوث ابتداءً من فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعقد يمتد لموسمين خلفاً للرحيل المحتمل للمهاجم سانتي مينا.

من جهة أخرى، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، لمواجهة أبها، على إستاد الأمير فيصل بن فهد، في تمام السادسة مساء غدا الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي موسم 2022-2023. 

ويحتل الشباب المركز الثالث بترتيب جدول دوري روشن، برصيد 37 بفارق الأهداف عن المتصدر "النصر"، ووصيفه "الاتحاد"، في حين يتوسط أبها جدول الترتيب في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

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