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الأحد، 08-01-2023 01:36 م

الشباب والاتحاد.. قمة ثأرية لاستعادة الإيقاع المفقود

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الوكيل الإخباري - يتطلع الشباب إلى العودة لمساره الصحيح الذي بدأ به الموسم الجاري، عندما يستقبل اتحاد جدة غدا الاثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة 9 من دوري روشن السعودي للمحترفين، في ملعب الملز بالعاصمة السعودية الرياض.

وفقد الشباب إيقاعه، بعدما بدأ الموسم في صدارة المسابقة، قبل التوقف الطويل، لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، بينما كان الاتحاد يسير جيدا حتى تعثر في الجولة الماضية، وتلقى أول خسارة له هذا الموسم على يد الهلال.

ويدخل الفريقان مواجهة الغد بحسابات كثيرة، أولها الثأر، لا سيما أن الاتحاد أقصى الشباب منذ نحو أسبوعين من ثمن نهائي كأس الملك، بضربات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

كما أن المباراة تتسم بطابع تنافسي خاص، فالفائز بها سيقفز لمطاردة المتصدر النصر، وستكلف الخاسر التأخر في الترتيب.

الفريقان قادمان من خسارتين من الجولة الماضية، فالشباب تلقى الخسارة الثانية له هذا الموسم، وكانت من الوحدة (1-2)، وتأتي بعد أيام من خسارته العريضة من الفتح (1-4) في الجولة 10.

أما الاتحاد فقد افتقد اللمسة الأخيرة أمام الهلال في الكلاسيكو يوم الخميس الماضي، وتلقى هزيمته الأولى في المسابقة.

الشباب يملك 25 نقطة يحتل بها المركز الثاني خلف النصر المتصدر ب29 نقطة، والاتحاد له 24 نقطة في المركز الرابع.

من ناحية أخرى، موقعة الغد تمثل مواجهة خاصة بين ثاني أقوى هجوم في الدوري، ويمثله الشباب بتسجيل 25 هدفا، وبين أقوى دفاع، وهو اتحاد جدة، الذي اهتزت شباكه 4 مرات فقط هذا الموسم.

ميدانيا يخوض الشباب المباراة بقائمة مكتملة، يعتمد فيها مدربه الإسباني مورينيو على تشكيلته الأساسية، التي تضم: سيانج كيم، فواز الصقور، ياجو سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي، إيفر بانيجا، كريشتوفياك، هتان باهبري، جوانكا، سانتي مينا، كارلوس.

على الناحية الأخرى يغيب عن اتحاد جدة لاعب الوسط المصري طارق حامد لتراكم البطاقات.

ويتوقع أن يلعب المدرب البرتغالي نونو سانتو بتشكيلة مكونة من: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، زكريا هوساوي، برونو هنريكي، كورنادو، رومارينيو، عبد الرحمن العبود، هيلدر كوستا، عبد الرزاق حمدالله.

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