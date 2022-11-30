الشهراني يتلقى خبرا سارا قبيل مواجهة السعودية والمكسيك الحاسمة

الوكيل الإخباري - أنهى الظهير الأيسر لمنتخب السعودية، ياسر الشهراني، مرحلة المتابعة الطبية في مستشفى الحرس الوطني في الرياض، اليوم الأربعاء، بعد ثمانية أيام قضاها بين مستشفيات قطر والسعودية.

اضافة اعلان



وتعرض الشهراني، لإصابة قوية في الوجه، بعد اصطدامه مع مواطنه محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي، في كرة مشتركة خلال مباراة الأرجنتين التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال "قطر 2022"، في 22 من نوفمبر الجاري.



وخضع الشهراني لفحوصات طبية في الدوحة كشفت عن "حالة مستقرة"، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، لإجراء عملية جراحية في الوجه.

وأعلن المنتخب السعودي عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مغادرة الشهراني للمستشفى، بعد استقرار حالته والحصول على موافقة الجهاز الطبي للأخضر.



وتقرر أن يخضع الظهير الأيسر للمتابعة الطبية اليومية، خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى اكتمال شفائه.



وتأتي مغادرة الشهراني للمستشفى، قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة الهامة والمصيرية التي سيخوضها المنتخب السعودي اليوم الأربعاء، ضد نظيره المكسيكي في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثالثة في مونديال قطر.



ويحتاج "الأخضر" السعودي للفوز للتأهل بغض النظر عما ستسفر عنه نتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها والتي ستجمع اليوم أيضا بين الأرجنتين وبولندا.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

