الشوالي يتمنى عودة الوحدات والفيصلي

الوكيل الإخباري - أنس عشا

تحدث المعلق التونسي عصام الشوالي عن تراجع مستوى كرة القدم الأردنية وخصوصا أندية الوحدات والفيصلي، مطالبا بوقفة جادة للفريقان الكبيران من خلال العمل على القواعد والفئات العمرية لحصاد النتائج والعودة للصورة السابقة عربيا.









وقال الشوالي أثناء تعليق على مباراة المنتخب الوطني والمغرب في بطولة كأس العرب "2021" أن الكرة الأردنية حملت إنجازات كبيرة في بطولات الأندية العربية والآسيوية، إلا أن أندية الوحدات والفيصلي فقدت توهجها العربي السابق .





وسبق للشوالي أن أقام في الأردن لفترة طويلة وتخللها التعليق على منافسات دوري المحترفين أثناء عمله مع راديو وتلفزيون العرب " ART " .

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المصدر : ملاعب