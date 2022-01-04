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الثلاثاء، 04-01-2022 04:05 م

الظهور الأول لعلي علوان بالدوري القطري (صور)

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

خطف فريق الغرافة فوزا قاتلا من الشمال بنتيجة 3/2، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الأولى من مرحلة الإياب لدوري نجوم قطر، والتي شهدت الظهور الأول لنجمنا الأردني علي علوان بقميص الشمال .
 

وشارك علوان في جميع فترات اللقاء، حيث حمل القميص رقم 21 ولعب كمهاجم صريح، بدلا من قائد الفريق " الأردني " بهاء فيصل والذي انتهى موسمه بعد تعرضه  لإصابة قاسية رفقة النشامى ببطولة كأس العرب الأخيرة.
 

وافتتح الكولومبي جيسون ميدينا التسجيل للشمال بالدقيقة 35، قبل أن يتعادل عمرو علي سراج للغرافة بالدقيقة 41، وشهد الشواط الثاني تسجيل هدفين متتالين للغرافة عن طريق البرازيلي جابريال بيريز بالدقيقة 78 والجزائري سفيان هاني بالدقيقة 82، فيما قلص العراقي أمجد عطوان الفارق للشمال بالوقت بدل الضائع.
 
 

وبهذه النتيجة صعد الغرافة للمركز الثالث بـ 22 نقطة، فيما بقي الشمال بالمركز التاسع بـ 9 نقاط وبفارق تقطتين فقط عن مراكز الهبوط .

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