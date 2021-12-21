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الثلاثاء، 21-12-2021 12:26 م

العرسان ومحمود مرضي ينافسان نجوم القارة الآسيوية ،، فيديو

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

أطلق الموقع الرسمي للاتحاد لآسيوي لكرة القدم، استفتاءا جماهيريا لإختيار أجمل هدف في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لعام 2021، والتي توج المحرق البحريني بلقبها .


 
ورشح الاتحاد الآسيوي هدف لاعبنا الأردني محمود مرضي والذي جاء لصالح المحرق بمرمى ناساف الأوزبكي، وهدف أحمد العرسان لصالح الفيصلي بمرمى الأمعري الفلسطيني، بالإضافة لـ 8 أهداف آخرين .

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ويستمر التصويت لغاية يوم الثلاثاء 28 كانون الأول/ديسمبر، عند الساعة 4:00 مساء بتوقيت ماليزيا (توقيت غرينتش +8)، علما أن مرضي في الصدارة بـ 30% من نسبة الأصوات، والعرسان ثانيا بـ 20% تقريبا .

 




 

 


 

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