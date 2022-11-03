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الخميس، 03-11-2022 03:02 م

العرسان يثير الجدل بتصريح مفاجئ عن حكم لقاء العربي!

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الوكيل الإخباري - أطلق الأردني أحمد العرسان لاعب نادي كاظمة الكويتي، تصريحا مثيرا ، بعد خسارة فريقه أمام العربي 2-3، في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وقال العرسان إن حكم المباراة سعد الفضلي، تلفظ تجاهه بحديث "غير لائقة".

وسجل العرسان هدفا في المباراة، وقدم أداء مميزا، غير أن فريقه تراجع للمركز الثالث في جدول الترتيب تاركا الوصافة للعربي.

وقال العرسان في تصريحات بعد المباراة إنه أبلغ رئيس جهاز الكرة في كاظمة فواز بخيت بما حصل.

وأضاف أنه مستعد ليقسم على ما بدر من الحكم الفضلي بحقه، مشددا على أنه في حال أقسم الحكم الفضلي أنه لم يتلفظ ضد العرسان، سيغادر الكويت فورا ولن يبقى فيها دقيقة واحدة، حسب تعبيره.

جدير بالذكر أن العرسان من اللاعبين الذين نجحوا في فرض أنفسهم مع البرتقالي، مما منحه الاستمرارية كأحد الأوراق الرابحة في كاظمة.

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