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الأربعاء، 24-04-2024 02:36 م

العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

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الوكيل الإخباري - تأهل العهد اللبناني إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه النهضة العماني بنتيجة 2 / 2، الثلاثاء في إياب نهائي منطقة غرب آسيا.

وقد فاز العهد في مباراة الذهاب بهدف دون رد على ستاد كربلاء الدولي في كربلاء، ليتفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 3 / 2.

ويدين العهد بالفضل في هذه النتيجة لنجمه الإسكتلندي لي إيروين الذي سجل هدفي الفريق. أما النهضة العماني فقد سجل عمر المالكي الهدف الأول في الدقيقة 53، وأضاف المهاجم الكونغولي والتر بواليا الهدف الثاني في الدقيقة 89.

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وسيواجه العهد في نهائي البطولة الفائز من نهائي المناطق بين أبديش عطا من قيرغيزستان وسنترال كوست مارينرز الأسترالي، حيث انتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقين 1 / 1 في بيشكيك.

 

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