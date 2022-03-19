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السبت، 19-03-2022 07:32 م

الفيصلي والرمثا وجها لوجه في بطولة القدس والكرامة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
تترقب الجماهير الأردنية والفلسطينية المباراة الإفتتاحية للمجموعة الثانية في بطولة القدس والكرامة والتي ستجمع الرمثا والفيصلي، عند الساعة السابعة بتوقيت القدس، الثامنة بتوقيت عمان ، على ملعب فيصل الحسيني بالعاصمة الفلسطينية القدس .اضافة اعلان



 

ورغم الطابع الحبي الوطني للبطولة إلا أن المواجهة ستحمل الإثارة والندية، كونها تأتي بعد فوز الفيصلي على الرمثا قبل أيام بنهائي بطولة درع الاتحاد، وتسبق مواجهة الفريقين في نهائي السوبر وإفتتاح الدوري .

وستعطي المواجهة فرصة للجماهير الفلسطينية الطامحة لمتابعة نجوم الكرة الأردنية عن قرب، نظرا لتنوع الأوراق المميزة بالفريقين، أمثال يزيد أبو ليلى، براء مرعي، حسان الزحراوي، حمزة الدردور، مجدي العطار، كوليبالي والقائمة تطول.

وتأكد غياب الرباعي الفيصلاوي إحسان حداد، أنس جبارات، عبدالله عوض ويوسف الرواشدة عن البطولة وذلك بعد تعرضهم لإصابات مختلفة في نهائي درع الاتحاد، إلا أن قائمة المدرب محمود الحديد تضضم كوكبة من النجوم القادرة على تعويض الغيابات.

 
وتضم المجموعة الأولى فرق الوحدات، شباب الخليل، وشباب أريحا، فيما تضم المجموعة الثانية فرق الفيصلي، الرمثا وجبل المكبر، علما أن البطولة تحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة نظرا لرمزيتها وتوقيتها المهم . 

 




 

 


 

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