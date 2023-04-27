الفيصلي يؤجل إعلان عودة الأهلي للدوري السعودي للمحترفين

الوكيل الإخباري - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، الفوز على ضيفه أحد، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة 29 من دوري يلو للدرجة الأولى.



وكان في حال خسارة الفيصلي أمام أحد، كان سيتأهل رسميًا الأهلي لدوري المحترفين، دون النظر لباقي مواجهاته في دوري يلو للدرجة الأولى، لذا يتوجب على الأهلي الفوز على نظيره هجر في الجولة القادمة، من أجل العودة بشكل رسمي لدوري المحترفين.



وسجل أهداف الفيصلي خلال المباراة، جوزيف فوكوفيتش عند الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله جمعة مسعود الهدف الثاني عند الدقيقة 43.



ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره هجر، الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة 30 من دوري يلو للدرجة الأولى.



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى، برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأخدود صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الفيصلي المركز الخامس بـ 47 نقطة من 28 مباراة.

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