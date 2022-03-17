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الخميس، 17-03-2022 01:56 م

الفيصلي يتغلب على الرمثا ويتوج بلقب درع الاتحاد - صور

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا - تصوير : نادر ابوحية
توج فريق الفيصلي بلقب درع الاتحاد الأردني لكرة القدم برعاية مدارس التربية الريادية، للمرة الثامنة بتاريخه بعد فوزه على الرمثا في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب الأمير محمد بالزرقاء بهدف نظيف.

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وسبق اللقاء لفتة جميلة من لاعبي الفريقين، حيث قدم كل فريق الورود لجماهير الخصم، كما تبادل الجماهير التحية فيما بينها، بهتافات متعددة، علما أن الحضور كان جيدا وخصوصا لجماهير الفيصلي التي ملأت النسبة المخصصة لها من المدرجات، فيما شهدت الربع ساعة الأولى بعض المحاولات لكلا الفريقين، وإن كان الحدث الأبرز خروج لاعب الفيصلي عبدالله عوض مصابا، وتعويضه باللاعب ورد البري.





وتقدم الفيصلي بالدقيقة 18 عن طريق لاعبه مجدي العطار، الذي استقبل كرة ثابتة بمنطقة الجزاء وسددها،ـ لترتطم بمدافع الرمثا وتعانق شباك حارس المرمى حمزة الحفناوي، معلنة الهدف الأول للنسر الأزرق .

و رتب الهدف أوراق كتيبة المدرب محمود الحديد ومنحهم الثقة، لتنفيذ خطته التي تعتمد على التنظيم الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، فيما أندفع الرمثا هجوميا ولكن دون تحقيق الخطورة المطلوبة، ولينتهي الشوط الأول بالتقدم الفيصلاوي بهدف نظيف.



وشهدت بداية الشوط الثاني زخما هجوميا كبيرا للرمثا، فيما واصل الفيصلي اعتماده على الهجمات المرتدة السريعة، ورغم تعدد الفرص الجيدة والتي أشعلت حماس الجماهير، إلا أن غياب التركيز في اللمسة الأخيرة حرمت الفيصلي من تعزيز التقدم والرمثا من تعديل النتيجة.

وفي النصف ساعة الأخيرة من عمر اللقاء دفع مدرب الرمثا مراد الحوراني بالثنائي مجد الزعبي وهادي الحوراني بهدف منح الفريق المزيد من الحيوية على الشقين الدفاعي والهجومي، علما أن الفريق اقترب أكثر من شباك حارس مرمى الفيصلي يزيد أبو ليلى والذي تعامل مع  أكثر من كرة بتركيز عالي ومنع الرمثا من العودة للقاء.



ولم تشهد الدقائق الأخيرة الكثير من المحاولات الحقيقية، فيما كانت التبديلات الاضطرارية سمة للفيصلي ، حيث لحق الثنائي أنس جبارات وأمين الشناينة بعبدالله خالد عوض وتم استبدالهم .

لينتهي اللقاء بفوز الفيصلي في المباراة الأولى من سلسلة المواجهات التي ستجمعهما على صعيد بطولات كأس القدس والكرامة، الدوري، وكأس السوبر في الأيام القليلة المقبلة .







 




 

 


 

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