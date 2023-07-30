الفيصلي يحدد مدة غياب محترفه

الوكيل الإخباري - حدد الفيصلي مدة غياب محترفه الإنجليزي ناثان مافيلا عن الملاعب بعد الإصابة التي ألمت به خلال مشاركته أمام الوحدات في إياب كأس السوبر الأردني.



وأوضح الفيصلي أن مافيلا سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 - 4 اسابيع، بعد تعرضه لتمزق في الرباط الانسي.



وسيغيب مافيلا عن الفيصلي في الجولات الثلاث الأولى من بطولة دوري المحترفين، التي ستنطلق اعتبارا من يوم 3 أغسطس/ آب المقبل.



وكان مافيلا قد تعوض للإصابة في الشوط الثاني أمام الوحدات ليتم استبداله باللاعب سالم العجالين.





وخسر الفيصلي فرصة الظفر بلقب كأس السوبر بعد أيام قليلة من تتويجه بطلا لدرع المئوية.



وانهزم الفيصلي أمام الوحدات بكأس السوبر ذهابا 1-2، وإيابا 0-1.

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