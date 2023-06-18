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الأحد، 18-06-2023 03:20 م

الفيصلي يحسم قمة الدرع ويحافظ على العلامة الكاملة

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الوكيل الإخباري -  حقق الفيصلي فوزا مهما على الحسين اربد ، في ختام منافسات الجولة السادسة من بطولة درع اتحاد الكرة “المئوية” بنسختها السادسة والثلاثين، والتي تقام جميع مبارياتها على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

وانتهت قمة الجولة بفوز الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف.

سجل للفيصلي محمد كلوب و يوسف ابو جلبوش (صيصا) ، فيما سجل للحسين اربد مصعب اللـحــام.

الفيصلي حافظ على العلامة الكاملة رافعا رصيده الى 18 نقطة ، فيما بقي الحسين اربد عند رصيد 11 نقطة.

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يذكر ان اللقاء أقيم بلا اللاعبين الدوليين الذين يتواجدون مع المنتخبين الأول وت 23 سنة.

 

ملاعب

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