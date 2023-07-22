الفيصلي يطمئن جمهوره على السمارنة

الوكيل الإخباري - طمأن نادي الفيصلي، جماهيره على حالة نجمه عبيدة السمارنة، الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته أمام الوحدات في ذهاب نهائي بطولة كأس السوبر الأردني.



وكشف نادي الفيصلي عبر مركزه الإعلامي، عن أن السمارنة بعد الإصابة التي تعرض لها بمنطقة الصدر، دخل في غيبوبة قبل أن يستفيق منها.



وأكد نادي الفيصلي، أن السمارنة خضع للصور الإشعاعية اللازمة وتبين أنه لا يعاني من اي كسور في منطقة الصدر، لكن الأطباء في المستشفى نصحوا ببقائه تحت الرقابة لمدة 24 ساعة.



وكان الوحدات قد فاز على الفيصلي (2-1) في مباراة الذهاب، بانتظار الحسم في مواجهة الاياب المقررة يوم 28 يوليو/تموز الجاري، على ستاد عمان الدولي.

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