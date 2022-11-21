الفيصلي يعلن نتائج أول إجتماع لمجلس إدارته المنتخبة

الوكيل الإخباري - أعلن النادي الفيصلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن نتائج أول اجتماع لمجلس ادارته الجديدة برئاسة معالي المهندس نضال الحديد.





وأكد رئيس النادي الحديد على أهمية المرحلة القادمة وعلى ضرورة تكاتف أسرة النادي الفيصلي من جماهير النادي العظيمة والهيئة العامة ومجلس إدارة النادي خلال المرحلة المقبلة وبذل أقصى الجهود ليبقى الفيصلي زعيماً كما عهده الجميع.



بدورهم أكد جميع أعضاء مجلس الإدارة على تكاتفهم وعلى تقديم كل ما يلزم لضمان تجاوز الصعوبات التي تواجه مسيرة النادي.



وفي نهاية الإجتماع تم إنتخاب السيد فراس الحياصات أميناً لصندوق النادي وتم الاتفاق على إرجاء البت في المناصب الإدارية الأخرى حتى إجتماع مجلس الإدارة القادم.

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