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الإثنين، 09-08-2021 01:54 م

الفيصلي يعين العراقي حكيم شاكر مديرا فنيا

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
أعلن النادي الفيصلي بشكل رسمي رحيل الجهاز الفني الخاص بفريق كرة القدم، والذي يقوده المدير الفني السوري حسام السيد، وذلك لتراجع النتائج بالفترة الأخيرة، وآخرها الخسارة من سحاب بهدفين لهدف بدوري المحترفين.اضافة اعلان





وكشفت إدارة الفيصلي عن تعيين العراقي حكيم شاكر ليخلف السيد، حيث يعد المدرب العراقي من الأسماء المميزة وصاحبة الخبرات الواسعة في المنطقة العربية .


وكان الفيصلي قد تعاقد مع السيد في بداية الموسم، إلا أن خروج الفريق من درع الاتحاد وكأس الاتحاد الآسيوي وتراجعه للمركز الرابع بدوري المحترفين سرع من رحيله .

 




 

 


 

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