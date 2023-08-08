الفيصلي ينفي صحة الأسماء المتداولة لتدريب الفريق

الوكيل الإخباري - نفى عضو مجلس ادارة نادي الفيصلي فراس الحياصات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الاسماء المتداولة لتولي ادارة الجهاز الفني للنادي بعد استقالة الكابتن جمال ابو عابد.



وقال الحياصات في منشور له عبر موقع فيسبوك ان جميع أسماء المدربين المتداولة اسمائهم بالأقتراب من الفيصلي على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة وغير واردة ولم يتم الاتفاق مع أي مدرب لغاية هذه اللحظة .



وتابع ان إدارة النادي تسعى لتعيين مدرب على سوية عالية ولا تلتفت لما يقال على مواقع التواصل ، مشيرا الى انها تدرس ملف المدرب بشكل دقيق وبعناية فائقة .



وطالب الحياصات من الجميع التأني والصبر

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