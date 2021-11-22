الفيصلي يهزم الوحدات بثلاثية ويصعد للمباراة النهائية

الوكيل الاخباري - حقق الفيصلي فوزا كبيرا على الوحدات بنتيجة 3/1، في مباراة نصف نهائي كأس الأردن والتي أقيمت على ستاد عمان الدولي بحضور جماهيري تجاوز الـ 8000 مشجع.

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وافتتح مجدي العطار التسجيل للفيصلي بالوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء، فيما سجل يوسف أبو جلبوش "صيصا" الهدفين الثاني والثالث للفريق الأزرق بالدقيقتين 54 و68، فيما سجل هدف الوحدات نجمه السنغالي عبد العزيز نداي بالدقيقة 87، لينتهي اللقاء فيصلاويا ويصعد الفريق للمشهد الختامي للبطولة .

وسيلتقي الفيصلي بالمباراة النهائية بفريق السلط، والذي تغلب على الحسين إربد بثنائية نظيفة سجلها أحمد سريوة ورونالد وانجا في النصف النهائي الثاني الذي أقيم على ملعب الأمير حسين بالسلط، ليصعد الرهيب للنهائي لأول مرة بتاريخه .









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