الفيفا يحسم الجدل حول هدف كريستيانو رونالدو في أوروغواي

الوكيل الإخباري - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم احتساب الهدف الأول الذي سجله منتخب البرتغال على أوروغواي في كأس العالم باسم برونو فيرنانديز وليس كريستيانو رونالدو.



ولعب برونو فيرنانديز كرة عرضية لرونالدو لكن الكرة لم تلمس الأخير لتدخل شباك سيرجيو روشيت حارس أوروغواي في الدقيقة 54.



وفي البداية تم احتساب الهدف باسم رونالدو، لكن بعد دقائق قرر الفيفا احتساب الهدف باسم برونو فيرنانديز لأن الكرة لم تلمس رونالدو، بحسب ما ذكرت شبكة "beIN SPORTS".



وفي حال تحقيق البرتغال الفوز على أوروغواي سيضمن رفاق رونالدو التأهل لدور الـ16 في كأس العالم عن المجموعة الثامنة.



وحقق منتخب البرتغال الفوز 3/2 على غانا، وبالتالي فإن الفوز على أوروغواي سيرفع رصيده إلى 6 نقاط.



وسيلعب المتأهلان من المجموعة الثامنة في دور الـ16 مع أحد منتخبي المجموعة السابعة التي تضم منتخب البرازيل (تأهل رسميا لدور الـ16) وسويسرا وصربيا والكاميرون.

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