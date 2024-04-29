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الإثنين، 29-04-2024 03:07 م

الفيفا يهدد بتجميد إسبانيا.. واستبعاد الريال وبرشلونة

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الوكيل الإخباري - بعث الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونظيره الأوروبي، بتهديد قوي إلى إسبانيا، بسبب احتمالية وجود تدخل سياسي.

وقالت صحيفة آس "هناك غضب في الفيفا واليويفا تجاه تدخل خوسيه مانويل رودريجيز أوريبس وزير الرياضة، في عمل الاتحاد الإسباني".

وعلمت "آس" من مصادر في الفيفا واليويفا، أن هناك عواقب محتملة على إسبانيا، إذا ثبت التدخل الحكومي، قد تصل إلى تجميد مشاركة المنتخبات الإسبانية في اليويفا والأولمبياد، بالإضافة إلى منع مشاركة ريال مدريد وبرشلونة وبقية فرق الليجا في البطولات الأوروبية والعالمية في الموسم المقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تجريد إسبانيا من شرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2030.

وينتظر الفيفا واليويفا، يوم الجمعة المقبل، كموعد نهائي للحصول على إجابات من وزارة الرياضية على الأسئلة التي طرحتها.

وتدور الأسئلة حول ضرورة معرفة الأسس القانونية التي تم تعيين اللجنة بناءً عليها، وهوية الأعضاء وصلاحيات اللجنة، وتفاصيل العلاقة بين اللجنة وهيئات صنع القرار في الاتحاد الإسباني.

وإذا حصل الفيفا واليويفا على إجابات مقنعة على الأسئلة السابقة، فإنهما سيستمران في متابعة الوضع عن قرب.

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