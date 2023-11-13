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الإثنين، 13-11-2023 02:27 م

القبض على 4 من خاطفي والد لاعب ليفربول لويس دياز

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الوكيل الإخباري - اعتقلت الشرطة الكولومبية أربعة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في اختطاف والد لاعب كرة القدم لفريق ليفربول الإنجليزي، لويس دياز، وفقًا لبيان رسمي صدر عن الشرطة.

وكانت مجموعة من جيش التحرير الوطني المتمرد (ELN) قد اختطفت والد دياز، سيلينيس مارولاند ولويس مانويل دياز، قبل أسبوعين، وتم الإفراج عن سيلينيس بعد ساعات، بينما بقي لويس محتجزًا.

وتم الإفراج عن والد دياز الجمعة الماضية بعد قضاء 12 يومًا مختطفًا في مناطق جبلية بولاية غواخيرا، شرقي البلاد، بفضل جهود دولية شارك فيها مندوبون من الأمم المتحدة والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو.

وصرح ويليام سالامانكا، رئيس الشرطة، أن الشرطة اعتقلت أربعة من الخاطفين ووجهت إليهم تهم الخطف والابتزاز ليتبين أيضًا وجود أفراد من عصابة معروفة بالاتجار في المخدرات بين المعتقلين.

ويعد الإفراج عن والد دياز خطوة إيجابية بعد جهود دولية مكثفة ومشاركة وكالات حقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، وجهت جماعة ELN رسالة إلى الحكومة من خلال اختطاف عدد من الشخصيات السياسية البارزة للضغط على الحكومة.

ورفض دياز الاحتفال بالطريقة المألوفة بإطلاق سراح والده، حيث شارك في مباراة ليفربول التي انتهت بخسارة بنتيجة 2-3 أمام تولوز في الدوري الأوروبي.


ملاعب

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