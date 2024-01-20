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السبت، 20-01-2024 04:15 م

القنوات الناقلة لقمة الأردن وكوريا الجنوبية

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الوكيل الإخباري - يخوض المنتخب الوطني مواجهة قوية حين يواجه العملاق الكوري الجنوبي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس آسيا 2023. 

يدخل النشامى اللقاء مدفوعين بنشوة الانتصار الكبير على ماليزيا برباعية نظيفة منحتهم الصدارة متوفقين على كوريا بفارق الأهداف.

ويحتل رجال المدرب الألماني يورغن كلينسمان الوصافة بفارق الأهداف بعد تحقيقهم الفوز على منتخب البحرين في المباراة الأولى من المجموعة بنتيجة ٣-١.

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث مسابقة كأس آسيا 2023 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شاشات التلفزيون. باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق.

ويمكن من خلال الاشتراك في العرض الخاص ببطولة كأس آسيا متابعة مباريات منتخب الأردن في البطولة عبر باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية.

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وفي السعودية، ستكون المتابعة عبر قنوات SSC المشفرة، بينما في الإمارات من خلال قناة أبوظبي الآسيوية، فيما ستتولى القناة الرابعة العراقية مهمة البث في العراق. 

ولمتابعة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة، عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

يتولى التعليق على مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا عبر قناة بي إن آسيا، المعلق حسن العيدروس.

بينما توفر شبكة القنوات السعودية التعليق بصوت المعلق فارس عوض.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات
تردد القناة: 11810.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات
تردد القناة: 11054.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة SSC1 HD
التردد: 12380.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 3/4.

تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات
التردد: 10892.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 3/4.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD على عرب سات
التردد: 11804.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

 

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