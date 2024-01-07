الأحد 07-01-2024
الوكيل الاخباري
 

تربية بصيرا تكرم المعلمات الفائزات بمسابقة التصوير الفوتوغرافي

التربية توضح حول موعد دوام المدارس

التربية توضح حول امتحان الحاسوب للتوجيهي

بيان صادر عن لجان مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن

الخريشه: الأحزاب البرامجية تنتج برلمانا قادرا على القيام بمهامه الدستورية

أكاديميون أردنيون يؤكدون عبور طريق الإيلاف القرشي من العقبة

بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

"حزب الاتحاد الوطني الأردني يسلط الضوء على الدور الأردني في أحداث غزة خلال فعالية كبرى في مخيم الزرقاء"

الملكة تنشر فيديو مؤثر لوائل الدحدوح - شاهد

آل البيت تفوز بمشروع دولي ممول من الاتحاد الأوروبي

عاجل

الملكة تنشر فيديو مؤثر لوائل الدحدوح - شاهد

الأحد، 07-01-2024 04:22 م

القيمة السوقية للنشامى بالمرتبة الخامسة عربيا

120247103620277215786


الوكيل الإخباري - يحتل المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم المرتبة الخامسة، من حيث القيمة السوقية للمُنتخبات العربية في القارة الآسيوية بـ 13.28 مليون يورو.

وكشفَ الاتحادُ الآسيوي لكرة القدم، الأحد، عن القوائم النهائيّة للمُنتخبات المُشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، التي ستنطلق فعالياتها في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الجمعة المُقبل بلقاء يجمع المنتخبين القطري واللبناني في افتتاح مُباريات المجموعة الأولى.

وتقام المباراة الافتتاحية في استاد لوسيل المونديالي الذي شهد ختام بطولة كأس العالم 2022.

ووفقا للاتحاد، يتصدر المُنتخب الإماراتي قائمة المنتخبات الآسيوية حاليًا بقيمة 32.65 مليون يورو، في حين يأتي المُنتخب السعودي في المرتبة الثانية بـ 24.95 مليون يورو، ثم المُنتخب السوري في المرتبة الثالثة بـ 16.33 مليون يورو.

ويحل المنتخب القطري في المرتبة الرابعة بواقع 15.93 مليون يورو، بينما يأتي المُنتخب العراقي في المرتبة السادسة بـ 11.63 مليون يورو، ثم المُنتخب البحريني في المرتبة السابعة بـ 9.55 مليون يورو، فيما يأتي المُنتخب العماني بالمرتبة الثامنة بـ 8.48 مليون يورو، أما مُنتخب لبنان فيأتي في المرتبة التاسعة بـ 7.7 مليون يورو، فيما يحتل المُنتخب الفلسطيني المرتبة العاشرة بقيمة سوقية بلغت 6.58 مليون يورو.

وعلى صعيد آسيا، يتصدر مُنتخب اليابان القائمة بقيمة سوقية بلغت 316.95 مليون يورو، ويأتي المُنتخب الكوري الجنوبي في المرتبة الثانية بـ 193 مليون يورو، بينما يأتي المُنتخب الإيراني في المرتبة الثالثة بـ 51.58 مليون يورو، مُقابل 40.90 مليون يورو لمُنتخب أستراليا صاحب المرتبة الرابعة، وجاء مُنتخب الإمارات بالمرتبة الخامسة ب 32.65 مليون يورو، ويحتل مُنتخب أوزبكستان المرتبة السادسة بـ 31.65 مليون يورو، ثم المُنتخب السعودي في المرتبة السابعة بـ 24.95 مليون يورو، ثم مُنتخب سوريا في المرتبة الثامنة بـ 16.33 مليون يورو، ثم منتخب قطر في المرتبة التاسعة بـ 15.93 مليون يورو، بينما حل منتخب النشامى بالمرتبة العاشرة بـ 13.28 مليون يورو.

وعلى مُستوى اللاعبين، يحتل الياباني تاكيفوسا كوبو الصدارة بقيمة 60 مليون يورو، بالتساوي مع المُدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي، ثم الياباني كاورو ميتوما بقيمة 50 مليون يورو، بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون.

ويحتلّ الياباني تاكاهيرو تومياسو المرتبة الثالثة بقيمة سوقية تبلغ 30 مليون يورو، يليه مواطنه هيروكي إيتو بقيمة 22 مليون يورو، بالتساوي مع نَجمي كوريا الجنوبية هوانج هي تشان ولي كانج إن.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120247123257891868251

مبابي يواجه اتهامات بالكذب

120247122617634946913

برشلونة يقرر التحرك نحو هدف السيتي وباريس

120247114329692539473

ريال مدريد يساعد بايرن على ضرب برشلونة

120247112847854047709

نجم يونايتد السابق يعرض نفسه على برشلونة

12024711166150326637

صفقة كاميرونية على رادار أبها

12024711637768121702

أنشيلوتي يبلغ كيبا ولونين بمفاجأة

أخبار متعلقة
120246144349418693658

وفاة البرازيلي زاغالو أوّل بطل للعالم كلاعب ومدرب

12024612953133148400

العمر مجرد رقم.. تشيتري‏ قلب الهند النابض

1220231192319140368783

لاعب يطرد بعد 30 دقيقة من ارتكابه للخطأ!

1220231191650186385280

التعادل يحسم مواجهة بيراميدز وصن داونز

1220231185911575145134

إلغاء مباراة غرناطة وبلباو بعد وفاة مشجع

122023109235401395556

انسحاب ناد فلسطيني من كأس الاتحاد الآسيوي