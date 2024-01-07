القيمة السوقية للنشامى بالمرتبة الخامسة عربيا

الوكيل الإخباري - يحتل المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم المرتبة الخامسة، من حيث القيمة السوقية للمُنتخبات العربية في القارة الآسيوية بـ 13.28 مليون يورو.



وكشفَ الاتحادُ الآسيوي لكرة القدم، الأحد، عن القوائم النهائيّة للمُنتخبات المُشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، التي ستنطلق فعالياتها في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الجمعة المُقبل بلقاء يجمع المنتخبين القطري واللبناني في افتتاح مُباريات المجموعة الأولى.



وتقام المباراة الافتتاحية في استاد لوسيل المونديالي الذي شهد ختام بطولة كأس العالم 2022.



ووفقا للاتحاد، يتصدر المُنتخب الإماراتي قائمة المنتخبات الآسيوية حاليًا بقيمة 32.65 مليون يورو، في حين يأتي المُنتخب السعودي في المرتبة الثانية بـ 24.95 مليون يورو، ثم المُنتخب السوري في المرتبة الثالثة بـ 16.33 مليون يورو.



ويحل المنتخب القطري في المرتبة الرابعة بواقع 15.93 مليون يورو، بينما يأتي المُنتخب العراقي في المرتبة السادسة بـ 11.63 مليون يورو، ثم المُنتخب البحريني في المرتبة السابعة بـ 9.55 مليون يورو، فيما يأتي المُنتخب العماني بالمرتبة الثامنة بـ 8.48 مليون يورو، أما مُنتخب لبنان فيأتي في المرتبة التاسعة بـ 7.7 مليون يورو، فيما يحتل المُنتخب الفلسطيني المرتبة العاشرة بقيمة سوقية بلغت 6.58 مليون يورو.



وعلى صعيد آسيا، يتصدر مُنتخب اليابان القائمة بقيمة سوقية بلغت 316.95 مليون يورو، ويأتي المُنتخب الكوري الجنوبي في المرتبة الثانية بـ 193 مليون يورو، بينما يأتي المُنتخب الإيراني في المرتبة الثالثة بـ 51.58 مليون يورو، مُقابل 40.90 مليون يورو لمُنتخب أستراليا صاحب المرتبة الرابعة، وجاء مُنتخب الإمارات بالمرتبة الخامسة ب 32.65 مليون يورو، ويحتل مُنتخب أوزبكستان المرتبة السادسة بـ 31.65 مليون يورو، ثم المُنتخب السعودي في المرتبة السابعة بـ 24.95 مليون يورو، ثم مُنتخب سوريا في المرتبة الثامنة بـ 16.33 مليون يورو، ثم منتخب قطر في المرتبة التاسعة بـ 15.93 مليون يورو، بينما حل منتخب النشامى بالمرتبة العاشرة بـ 13.28 مليون يورو.



وعلى مُستوى اللاعبين، يحتل الياباني تاكيفوسا كوبو الصدارة بقيمة 60 مليون يورو، بالتساوي مع المُدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي، ثم الياباني كاورو ميتوما بقيمة 50 مليون يورو، بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون.



ويحتلّ الياباني تاكاهيرو تومياسو المرتبة الثالثة بقيمة سوقية تبلغ 30 مليون يورو، يليه مواطنه هيروكي إيتو بقيمة 22 مليون يورو، بالتساوي مع نَجمي كوريا الجنوبية هوانج هي تشان ولي كانج إن.





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