الثلاثاء 23-05-2023
الوكيل الاخباري

مندوباً عن جلالة الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

الطفلة سارة تحصل على المركز الأول بمسابقة للقرآن الكريم في جرش

عزايزة : حوارتنا منفتحة مع الجميع بالتركيز على المرأة والشباب

الطاقة تطرح عطاء لنقل النفط من العراق

إنشاء بنك للبذور في الأردن بتكلفة تصل إلى 3 ملايين دينار

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الثلاثاء

الحنيفات: أسعار الاضاحي ضمن معدلها ولا يوجد احتكار في سوق اللحوم

الشمالي يلتقي نظيره السوري في القاهرة

البترا: فعاليات شعبية تحتفل بزفاف ولي العهد

الضمان توضح حول وفاة عامل بسبب سقوط مصعد كهربائي في عمّان

الثلاثاء، 23-05-2023 02:02 م

الكشف عن اسم حكم نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

520232394443804829814


الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الطاقم التحكيمي لإدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بين فريقي مانشستر سيتي وإنتر ميلان يوم السبت 10 يونيو 2023.

وأسند الـ"يويفا" مهمة إدارة نهائي "التشامبيونز ليغ" بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، على ملعب أتاتورك الأولمبي "Ataturk Olympic Stadium" بمدينة إسطنبول التركية، لحكم الساحة الدولي البولندي، شيمون مارتسينياك.

وسيعاون شيمون مارتسينياك كل من مواطنيه باول سوكولنيكي وتوماش ليستكيفيتش كحكمين مساعدين.

بينما عين الـ"يويفا" الروماني إشتفان كوفاتش حكما رابعا، وسيتولى مسؤولية تقنية الفيديو "VAR" الحكم توماش كفايتكوفسكي.

ويدير الحكم البولندي مباريات دولية منذ عام 2011، وآخرها كانت على المستوى القاري بين ريال مدريد وتشيلسي يوم 12 أبريل الجاري، في ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد، وتأهل الفريق الملكي إلى الدور قبل النهائي رغم خسارته (2-3) بعد اللجوء للوقت الإضافي.

وأدار مارتسينياك، البالغ من العمر 42 عاما، 8 مباريات في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بما فيها مباراة إياب ضمن الدور نصف النهائي بين مانشستر سيتي وريال مدريد (4-0) على ملعب "الاتحاد".

يذكر أن شيمون مارتسينياك أدار المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا في شهر ديسمبر 2022 بقطر، وانتهت بفوز "التانغو" بركلات الترجيح.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202323165337115276689

فينيسيوس الغائب الأهم عن ريال مدريد أمام فاليكانو

520232316152763348121

الأندية السعودية تتسابق للتعاقد مع دي ماريا

5202323163012166905342

أرسنال يربط نجمه بعقد طويل الأمد

5202323135538240903535

ظهور بالـ بيجامة في احتفالات مانشستر سيتي وتصرف غير متوقع من هالاند

5202323124226694737498

فاتي يتقدم تشكيل برشلونة المتوقع ضد بلد الوليد

5202323132035780117545

رونالدو يريد الرحيل عن النصر وعقبتان تهددان رغبته

أخبار متعلقة
52023229115626615154

رياض محرز يتربع على عرش الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

520231891444297921457

أنشيلوتي يكشف سبب سقوط ريال مدريد المدوي أمام مانشستر سيتي

5202317131429876771341

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة السيتي الليلة

520231610588666638850

مارتينيز ولياو على رأس التشكيل المتوقع لديربي الغضب

5202316105621920462827

مكافآة ضخمة تنتظر الفائز من إنتر وميلان

5202314111549238026669 (1)

إيفرتون يواجه مان سيتي بالدوري الإنجليزي