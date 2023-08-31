الكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب خلال أغسطس

الوكيل الإخباري - كشف الحساب الرسمي لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال شهر أغسطس 2023.



ودخل قائمة المرشحين لنيل جائزة اللاعب الأفضل، كل من: البرتغالي كريستيانو رونالدو (لاعب النصر)، الجزائري رياض محرز (لاعب أهلي جدة)، البرازيلي مالكوم (لاعب الهلال) والبرازيلي لإيغور كورنادو (لاعب اتحاد جدة).

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ونجح رونالدو في إحراز 5 أهداف وصنع اثنين، بينما سجل محرز هدفين وصنع مثلهما، كما سجل مالكوم 4 أهداف إضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة، في حين هز مواطنه كورنادو الشباك ثلاث مرات وصنع هدفين.



قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل حارس مرمى:



السنغالي إدوار ميندي (حارس مرمى الأهلي)



البرازيلي مايلسون (حارس مرمى التعاون)



البرازيلي مارسيلو غروهي (حارس مرمى الاتحاد).

قائمة المرشحين لنيل جائزة اللاعب الواعد:



عبد الملك العييري (لاعب التعاون)



أحمد باحسين (لاعب التعاون)



معاذ فقيهي (لاعب التعاون)



إسلام هوساوي (لاعب الوحدة).



قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب:

البرتغالي نونو سانتو (مدرب الاتحاد)

البرتغالي جورجي جيسوس (مدرب الهلال)

الألماني ماتياس يايسله (مدرب الأهلي)

البرازيلي بريكليس تشاموسكا (مدرب التعاون).

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