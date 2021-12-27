الكشف عن الوجهة الجديدة لعبيدة السمارنة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشابات نجم فريق السلط، الدولي السابق عبيدة السمارنة على أعتاب الانتقال للدوري العماني للمحترفين، وذلك من بوابة فريق الظفار .وعلم موقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية، أن صفقة أنتقال نجم خط الوسط باتت شبه مكتملة، حيث سيغادر للعاصمة العمانية مسقط لتوقيع العقود الرسمية .ويعد السمارنة من أبرز لاعبي السلط وسبق له تمثيل فريقي الوحدات والأهلي وتوج معهما بعدد من الألقاب المحلية .ويحل ظفار بالمركز الثاني على سلم ترتيب أندية الدوري العماني بـ 14 نقطة، وبفارق نقطة عن السيب المتصدر .