الكشف عن حقيقة تقدم رئيس النصر السعودي باستقالته!

غير صحيح— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) April 19, 2023
الاستاذ مسلي ال معمر لم يقدم إستقالته من الأساس
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ليرد الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل قائلا: "غير صحيح، الأستاذ مسلي آل معمر لم يقدم استقالته من الأساس".
وجاء ذلك بعد حملة من الغضب من جانب جماهير نادي النصر على إدارة العالمي، عقب خسارة مباراة ديربي الرياض، والابتعاد أكثر عن الاتحاد متصدر ترتيب دوري روشن للمحترفين في الوقت الحالي.
وتوقف رصيد النصر عند 53 نقطة في المركز الثاني، مع مباراة أكثر من اتحاد جدة المتصدر بـ56.
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