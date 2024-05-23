الكشف عن حكام الجولة الأخيرة من دوري المحترفين

الوكيل الإخباري - تنطلق الجمعة منافسات الجولة 22 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم.



وأعلنت دائرة الحكام، التابعة لاتحاد كرة القدم، أسماء الطواقم التحكيمية التي تتولى إدارة مباريات الأسبوع.



فيما يلي الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع الثاني والعشرين:



- مباراة الوحدات وشباب العقبة



الحكام: محمود صبيح للساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، معتصم نجداوي، وإبراهيم سمارة رابعا.



- مباراة الجليل والرمثا



الحكام: محمد بني هاني للساحة، الحكام المساعدين عماد عاكف، إبراهيم البلوي، ووسيم طبيشات رابعا.



- مباراة مغير السرحان والسلط

الحكام: أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدين محمد البكار، أحمد مؤنس، وموسى اللحام رابعا.



- مباراة الأهلي ومعان



الحكام: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، حمزة أبو عبيد، ومحمد الزامل رابعا.



- مباراة سحاب والحسين (يقود المباراة طاقم تحكيمي دولي من مملكة البحرين)



الحكام: إسماعيل حبيب للساحة، الحكام المساعدين صلاح جناحي، عبدالله يعقوب، ومحمد جمال رابعا.



- مباراة الفيصلي وشباب الأردن



الحكام: أحمد فيصل للساحة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، معتز الفراية، وبكر هباهبة رابعا.

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