الكشف عن حيلة جديدة في قضية برشلونة ونيجريرا

الوكيل الإخباري - كشف جوزيه مارتينيز ألفونسو، مساعد خوسيه نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الليجا، عن كواليس جديدة بشأن العلاقة مع برشلونة.



ويواجه برشلونة، اتهامات من المدعي العام في إسبانيا، بإقامة علاقة سرية مع نيجريرا، وتقديم دفعات مالية مشبوهة مقابل خدمات استشارية.



ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن المدعي العام يواصل تعقب الأموال المرسلة من برشلونة إلى نيجريرا، بسبب وجود شكوك بإرسال جزء منها لأطراف ثالثة.



ولدى هيئة الضرائب الإسبانية، شكوك حول بعض عمليات السحب النقدي خلال الفترة من 2016 إلى 2019، من جانب شركة نيجريرا، زادت قيمتها عن نصف مليون يورو.



وأشارت إلى أن شركة نيجريرا حصلت خلال تلك الفترة على فواتير من برشلونة تصل قيمتها إلى 1.434 مليون يورو لبرشلونة.



وقال ألفونسو مساعد نيجريرا "قالوا لي اذهب لتحصيل هذا الشيك. يمكن أن يحدث ذلك كل يوم أو 3 أيام خلال هذه الفترة من 2016 إلى 2019".



وتابع "كنت أصرف الشيك وأضع ذلك في حساب الشركة، لم يكن هذا المال ملكًا لي".



وأوضحت صحيفة "سبورت" أن شركة نيجريرا كانت تحدد كل عملية سحب بأقل من 3 آلاف يورو خلال الفترة المشار إليها، من أجل تجنب الضرائب.

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